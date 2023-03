'Los Niños': Maricarmen Alva a favor de que congresistas sean denunciados de oficio ante Comisión de Ética

“Es lo que corresponde. Entiendo que lo va a presentar de oficio y va a pedir la información a la Fiscalía y hacer el procedimiento que corresponde. Igual se dijo con los otros seis denunciados, y también con otros temas. Normalmente, la presidenta de la Comisión de Ética ha actuado de oficio, porque aquí nadie blinda a nadie, y a veces es mejor y más saludable que se haga la investigación para que esté transparente. Eso de que otorongo no come otorongo no es verdad”, dijo en el programa Hora y Treinta de Canal N.