María del Carmen Alva cuestionó interpelación a Adrianzén

La congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva , descartó la posibilidad de que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez , proponga una cuestión de confianza en el Congreso. Según afirmó, el gobierno no cuenta con la fuerza suficiente para llevar adelante una medida de este tipo.

Alva sobre cuestión de confianza de Santiváñez

“No veo viable que se plantee una cuestión de confianza. No creo que este gobierno tenga la fuerza necesaria para ello”, declaró Alva en Canal N.

En cuanto a la crisis de inseguridad, la legisladora subrayó que la solución no pasa únicamente por la salida del ministro Santiváñez. “Más allá de su permanencia, lo que se necesita es una estrategia integral y una verdadera coordinación entre instituciones”, puntualizó.

Alva sobre interpelación a Adrianzén

Asimismo, manifestó que la interpelación contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, no es pertinente en este momento. “No he firmado esa interpelación, pero sinceramente creo que no es adecuada ahora”, sostuvo.