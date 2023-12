Nuera del congresista José María Balcázar fue nombrada en la Fiscalía tras reunión con asesores de Patricia Benavides

“¿Congresista Balcázar? Sí. Congresista quisiera hacerle una pregunta. Si usted interfirió en el nombramiento de Scarlet Gálvez Campos, ¿la conoce? No. […] ¿No la conoce? No. ¿No es la pareja de su hijo? No. No es la madre de... Ah, ya, ya, ya. No, no he interferido. ¿Ya se acordó de quién es Scarlet Gálvez Campos? Sí, ahorita sí me acuerdo, pero no, no, no he interferido”, respondió.