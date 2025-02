ONG Manuela Ramos demandará a López Aliaga por difamación

"El acalde de Lima ha mentido y difamado"

La directora de la organización también expresó su rechazo a la declaración de López Aliaga, quien había argumentado que si "de un millón y medio, un millón se va para planillas, eso es un robo". Subrayó que dicha acusación es "muy grave": "Él dijo robo y eso es grave, no importa si es su opinión, no importa si no se asesoró bien, no importa si él desconoce, pero él dijo robo y eso es muy grave".