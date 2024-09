Óscar Valdés: No hay programa de gobierno, no hay nada concreto

"No hay un programa de gobierno, la señora lo que se está dedicando es a reinar, asistir a todos los protocolos, a todas las reuniones, dar discursos declarativos, parece que está en campaña, pero no hay nada concreto en cuanto a la seguridad ciudadana, la reactivación económica, inclusive no hay nada concreto algo que ahorita es totalmente coyuntural como es el caso de PetroPerú", indicó.