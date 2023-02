Pago de utilidades: ¿cuándo y cuánto debe recibir el trabajador de una empresa?

El pago de utilidades es un derecho que les corresponde a todos los trabajadores de las empresas que pertenecen al régimen de la actividad privada, que generen rentas de tercera categoría y que cuenten con más de 20 empleados en planilla.

A partir de la quincena de marzo de este año las empresas realizarán el pago de utilidades a sus trabajadores, teniendo como plazo máximo el 10 de mayo.

Aquí los puntos claves de este pago a los trabajadores:

1. ¿Cuándo se realiza el pago?

El reparto de utilidades al personal se debe dar dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento del plazo señalado para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta (IR), que depende del número de RUC de casa empresa.

2. ¿Cuánto se reparte?

El monto de las utilidades a repartir debe calcularse sobre el saldo de la renta imponible del ejercicio gravable que resulte después de haber compensado las pérdidas de ejercicios anteriores de acuerdo con las normas del referido impuesto.

El porcentaje de las utilidades a distribuir dependerá de la actividad productiva que esta desarrolle. Por ejemplo, para las empresas pesqueras, de telecomunicaciones e industriales, el porcentaje a distribuir será el 10%; mientras que para las empresas mineras, de comercio al por mayor y al por menor, y restaurantes será el 8%. En el caso de empresas dedicadas a otro rubro productivo el porcentaje aplicable será el 5%.

3. ¿Cuánto le corresponde a cada trabajador?

El cálculo del monto de utilidades que debe recibir cada trabajador se hace de la siguiente forma: 50% será distribuido en función a los días real y efectivamente laborados por cada trabajador; mientras que el otro 50% deberá ser repartido en proporción a las remuneraciones percibidas en el año por cada empleado.

4. ¿A qué trabajadores le corresponde?

Tienen derecho a participar del reparto de utilidades todos los trabajadores que hayan cumplido la jornada máxima de trabajo. Los trabajadores con jornada inferior a la máxima establecida recibirán el pago de utilidades en forma proporcional a lo trabajado.

5. ¿Hay un límite?

El pago de utilidades tiene un límite y es el equivalente a 18 remuneraciones mensuales vigentes al cierre del ejercicio por cada trabajador.

6. ¿Los extrabajadores pueden recibir utilidades?

Los exempleados de una empresa también tienen derecho a beneficiarse de la participación en las utilidades en la cual laboraron. Ellos tienen derecho a cobrar el monto que les corresponda en función a los días laborados e ingresos percibidos.

Al repartir utilidades, las empresas deberán entregar a los trabajadores y ex trabajadores una liquidación que detalle la forma en que estas han sido calculadas.

7. ¿Qué pasa si no se pagan las utilidades?

En caso de no realizar el pago dentro del plazo y previo requerimiento por escrito de los afectados, la participación en las utilidades que no se haya entregado generará un interés moratorio, que deberá ser pagado a los trabajadores junto con el monto correspondiente a las utilidades.