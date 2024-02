Paolo Guerrero: Delantero nacional contó que habló con Christian Cueva tras chats extorsivos a doña Peta

"Conversé con Julio (abogado de Paolo), no sabíamos hasta dónde podía llegar porque era el primer mensaje. No le dimos mucho interés, luego llame a Cuevita (Christian Cueva) porque él es de allá, quería saber más del tema. Lo conocemos a Christian como es de extrovertido, siempre de bueno humor, y me dijo 'quédate tranquilo, acá yo te voy a chalequear', y luego me pasó con unos amigos de él", empezó señalando el 'Depredador' en América Noticias.