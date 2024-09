¡A estadio lleno! Paolo Guerrero fue presentado por todo lo alto este domingo 1 de septiembre en Alianza Lima, en el Estadio Alejandro Villanueva.

El flamante delantero de Alianza Lima se emocionó hasta las lágrimas en el momento de dirigirse al hinchas blanquiazul que llegó hasta el coloso victoriano.

"Tuve el sueño de venir a mi casa. Jugar por este equipo, el más grande del Perú. No hay nada. Alianza es corazón", dijo inicialmente Guerrero.

"Muchas gracias a la hinchada y a los directivos. Estoy muy agradecido. Espero, al final de año, dejar todo de mí en la cancha y celebrar como se debe. Como es la tradición. No es una ilusión ser campeón", añadió.

"Alianza va a llenar estadios en todo el Perú. El Perú es Alianza. No hay nadie que le quede duda de eso", argumentó Paolo Guerrero.

"A mí me traían desde niño al estadio. Todo mi familia es aliancista y no es para menos. En mi proceso en las interiores también he ido a la barra. Cuando me tomé las fotos tuve muchos flashback y recordaba muchas cosas. Estaba ansioso. Quería compartir con toda la gente blanquiazul. Estar aquí siempre quedará en mi recuerdo. Ahora toca trabajar bien", precisó.

"Lo que más espero es dar lo mejor de mí. Escogí la camiseta 34 porque es algo simbólico", dijo sobre el dorsal que lucirá este 2024 con Alianza Lima.