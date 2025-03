En diálogo con Canal N, Pedraza sostiene que no hay pruebas suficientes para acusar a Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia de haber recibido dinero de Hugo Chávez ni de Odebrecht.

En el caso de la supuesta donación de Odebrecht, se argumenta que la versión de Jorge Barata sobre la entrega de dinero a la campaña de 2011 no tiene respaldo de otros testimonios, ni de Marcelo Odebrecht.

La defensa de Humala confía en que la justicia se basará en las pruebas y no en especulaciones. Aunque la fiscalía tiene la declaración de Jorge Barata, Pedraza asegura que no hay evidencia directa de las entregas de dinero.

Pedraza explica que las agendas presentadas como prueba en el caso no son relevantes para la investigación y que no tienen vínculo con las campañas de 2006 y 2011. Las agendas contienen notas de trabajo y no pruebas de financiamiento ilegal.