Pedro Castillo niega haber cometido un golpe de Estado: "Simplemente leí un documento sin ninguna consecuencia"

“Se me acusa de cometer un delito que no cometí. En qué parte del Código Penal o de la Constitución se menciona el golpe de Estado. No he cometido el delito de rebelión. Simplemente leí un documento sin ninguna consecuencia. No ha habido argumento más que lo que dice un reportaje de televisión. ¿Desde cuándo leer un discurso se convierte en un delito de rebelión? ¿Desde cuándo un discurso tiene municiones?”, señaló Castillo en su intervención.