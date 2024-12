PJ criticó al Congreso por cambios al Código Penal

"Las leyes penales deben ser elaboradas por personas que saben. No técnicos, no puede cualquier persona porque es congresista elaborar una ley penal", detalló el titular del PJ.

"Hay una preocupación, definitivamente, Por eso lo vuelvo a decir que no se puede andar modificando las leyes de una manera no técnica", remarcó el presidente del Poder Judicial.

"A mí no me parece bien pero no es la cosa que va a ocurrir de inmediato. ¿No atenta contra la democracia? No, contra la democraciano, atenta contra el sistema jurídico internacional", refirió al respecto.