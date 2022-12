PJ rechazó pedido de apelación de Pedro Castillo contra detención preliminar

Anteriormente, durante la audiencia, Ronald Atencio y Raúl Noblecilla, abogados del exmandatario, argumentaron que su defendido no habría cometido los delitos que se le imputan, pues para que se configure el ilícito de rebelión es necesaria la participación de varias personas y que, además, se alcen en armas. Los juristas precisaron que estos supuestos no ocurrieron y aseguraron que el exmandatario no tenía intención de asilarse en México. Ello, pese a que el secretario de Relaciones Exteriores de dicho país, Marcelo Ebrard, confirmó que se Castillo Terrones había ratificado su solicitud de asilo.