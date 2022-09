Poder Judicial decidió continuar con el proceso contra Keiko Fujimori

Durante su visita a la escuela de suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), en San Bartolo, el jefe de Estado dijo que “nosotros no estamos pensando en titulares para mañana, no hacemos show”. Luego, mencionó que no quieren sorprender a los que están al frente de las instituciones sino mejorar las cosas con sana intención. Posteriormente, expresó que los recursos del Perú deben ser invertidos en la salud, educación y alimentación y no en los bolsillos de los funcionarios.