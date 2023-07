Poder Judicial: Fiscalía no cumplió con requisito para imponer prisión preventiva a choferes que causaron accidente en Magdalena

El Poder Judicial informó que el requerimiento de la Fiscalía para imponer la prisión preventiva a los dos choferes que causaron un accidente en el distrito de Magdalena (Lima), que dejó gravemente herida a una menor de 9 años, no cumplió con el requisito de la prognosis de pena, es decir, que la sanción a imponerse a los investigados sea mayor a cuatro años en caso sean condenados.



En tal sentido, el juez Gabriel Farroñán Flores, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima, indicó durante la audiencia que si no se cumple uno de los requisitos que establece el artículo 268 del Código Procesal Penal para imponer la medida, no procede la prisión preventiva.