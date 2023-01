Presidencia expresa su agradecimiento al Papa Francisco por tener al Perú en sus oraciones

"Me uno a los obispos peruanos al decir "No a la violencia, venga de donde venga, no más muertes", señaló el sumo pontífice [...] La violencia apaga la esperanza de una justa solución de los problemas. Animo a todas las partes implicadas a tomar la vía del diálogo entre hermanos en la misma nación en el pleno respeto de Derechos Humanos y del Estado de Derecho", dijo en su alocución.