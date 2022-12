Presidenta Boluarte visitó a policías heridos en manifestaciones

"La gente prácticamente se ensañó conmigo. Lograron rescatar a mi compañero y a mi la turba me jaló un aproximado de 100 metros de distancia. Me quitaron el casco y me agarraron a pedradas. Yo entiendo que es una protesta, pero tanto la Policía como las Fuerzas Armadas tenemos una misión. Nuestro objetivo no es maltratar a la gente. Le pido, presidenta, que respalde a nuestras Fuerzas Armadas y Policía, que no nos dejen solos", dijo el suboficial PNP a la presidenta Dina Boluarte.