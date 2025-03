Presidenta pide a Congreso reflexionar sobre censura a Santiváñez

Señala "fuerzas oscuras"

Boluarte indicó que no se deben escuchar a las "fuerzas oscuras" que quieren, no solo la salida de Santiváñez del Mininter, sino la caída de todo el gobierno. Boluarte recordó las protestas antigubernamentales que sucedieron a finales de 2022 y principios de 2023, luego de la destitución de Pedro Castillo por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

"Confío en que imperará la prudencia y no el cálculo político. No hay que caer en el juego de esas fuerzas oscuras que quieren ver no solo caer a un ministro que está haciendo bien su trabajo, sino también a nuestro gobierno. Esas fuerzas que quieren caos y el desgobierno para recuperar el poder que han perdido. Recordemos los días después del 7 de diciembre, del golpe de Estado fatídico para el Perú (...) Querían incendiar el país, querían ahogar al país, capturando e incendiando nuestros aeropuertos. Bloquearon carreteras, asesinaron a ciudadanos. Querían el caos (...) No se lo vamos a permitir", agregó.