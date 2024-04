Presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad pide que se extienda estado de emergencia

"[La emergencia] tiene que prolongarse 60 días más porque lo que se ha hecho no es suficiente. Hay alrededor, en la provincia de Pataz, de 500 socavones. Solamente se han bloqueado de veinte. Del 100%, las Fuerzas Armadas y policía solo han hecho un 5%. La policía y Fuerzas Armadas está trabajando sin convicción y sin herramientas. No hay un plan de inteligencia con objetivo de seguimientos semanales o diarios. No tienen la logística, de tal manera que los narcoterroristas se están burlando de ellos", sostuvo en diálogo con Canal N.