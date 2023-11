Presidente del Poder Judicial: "Necesitamos el apoyo de las Fuerzas Armadas"

"Yo sí creo que deben salir las Fuerzas Armadas, pero en un plan debidamente coordinado de seguridad y acá quiero volver a rechazar aquellos que satanizan esta intervención de las Fuerzas Armadas pretendiendo de una manera casi irrisible decir que no van a investigar, no van a ser atestados, no van a hacer informes", señaló en declaraciones a la prensa.