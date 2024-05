Procurador Javier Pacheco señaló que "no debería" proceder la pensión vitalicia a Alberto Fujimori

"¿Fujimori pagó la reparación? No, no ha pagado ni un sol. Él fue sentenciado por siete casos, entre los cuales, tres están vinculados a corrupción. Uno de estos fue por el famoso pago de la CTS a Vladimiro Montesinos. Respecto a eso, se le impuso 27 millones de soles, dentro de los cuales y los intereses, suman 57 millones de soles, de los cuales no ha pagado ningún sol", reveló en Canal N.