ProInversión anunció que consiguió adjudicar dos proyectos eléctricos

ACCIONA CONCESIONES S.L. ganó la Buena Pro al ofertar un costo de inversión total, por los dos proyectos, de US$ 73 142 175.29 y un costo total de operación y mantenimiento anual de US$ 3 986 073. El costo de inversión ofertado es menor en 45% comparado con los valores considerados en el concurso (US$ 132 millones), lo que supone un importante ahorro para los usuarios.