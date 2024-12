En declaraciones a la prensa, defendió su gestión cuando fue director del programa social asegurando que durante su administración no hubo intoxicaciones relacionadas con los productos alimentarios distribuidos a los escolares.

"Reportaje periodístico hace referencia al dicho de un dicho. Durante la gestión no hubo intoxicación alguna", expresó.

Aclara que Frigoinca no fue proveedor del programa durante su gestión, sino que participó desde 2024, ya bajo la administración de la presidenta Dina Boluarte.

Durante su tiempo como director, los productos alimenticios que se distribuyeron a los escolares provenían de otros proveedores, y no de Frigoinca, empresa que empezó a vender al programa más tarde.

En esa línea, vocero presidencial rechaza vínculos con Nilo Burga, presidente del directorio de Frigoinca. "No lo conozco", sostuvo.

Freddy Hinojosa insistió en que no hay pruebas que lo vinculen con las intoxicaciones. Además, niega categóricamente haber cometido alguna omisión o irregularidad y señala que el Ministerio Público tiene acceso a los documentos necesarios para esclarecer los hechos.

"No existe ningún medio probatorio que me vincule con los hechos materia de imputación fiscal, no hay forma de generar restricciones a la libertad", manifestó.