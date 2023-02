Rafael López Aliaga brindó detalles de la reunión que tuvo con presidenta Dina Boluarte

A ello agregó que no podía acordarse hacer un posible adelanto de elecciones sin saberse qué opinión tiene el Tribunal Constitucional. "Yo creo que hay que revisar qué va hacer el Congreso, porque no vaya a ser que el TC le cambie la plana, son temas que caen por simple lógica, lo fácil es decir que se cambie todo, pero así no es la democracia, tiene la constitución, no existe articulo para validar un gobierno o elecciones complementarias", declaró el alcalde de Lima.