Rafael López Aliaga calificó de "histórica" la suspensión de cobro de peajes en Puente Piedra

Además se pronunció sobre las restricciones que tiene para continuar las obras en la carretera Ramiro Prialé. "Y eso me lleva justamente al comentario. ¿La Prialé por qué no se puede avanzar? Porque estos delincuentes que pusieron, hay que expropiar un camino inca, hay que expropiar una hidroeléctrica, hay que expropiar un colegio. Todo lo han puesto a propósito para no salirse nunca. Y no dar por terminadas las obras nunca", sostuvo.