Rafael López Aliaga: "Hay que ver una ley contra el terrorismo urbano"

“Hay que ver esa ley porque estamos en una grave situación de terrorismo urbano. Además, la policía tiene que tener respeto. No puede ser que la policía vaya a la cárcel por hacer su trabajo. Otro tema es el de las penas. No puede ser que alguien que, por tener 16 años, no tenga una pena efectiva. Debemos reabrir El Frontón, y tenemos una cárcel para primarios. Este depende del Ejecutivo y el Congreso”, sostuvo en diálogo con la prensa.