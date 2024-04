Rafael López Aliaga: "La municipalidad no les paga a grupos criminales"

"Cómo voy a ir a un cumpleaños diciendo sabes qué, te los doy [los relojes] pero prestados. No me entra a mí en el cerebro, no es lógico [...] Yo hace dos semanas planteé que la señora (Boluarte), por lo menos pida disculpas, si uno se equivoca pide disculpas", sentenció.