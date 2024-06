Rafael López Aliaga sobre posible candidatura presidencial: Es muy prematuro

Añaños, por su parte, ha anunciado su acercamiento al Partido Popular Cristiano (PPC). 'Sí, estamos conversando. Me encantaría que participe activamente en la política peruana y que defina qué desea; si desea ser presidente del Perú, vicepresidente o senador. Todavía no me he expresado en esa posición', añadió López Aliaga, reiterando la invitación de Renovación Popular para formar una lista unificada.