Un audio revelador sobre Patricia Benavides

La versión del juez Luciano Cueva, era otra. La versión que Patricia Benavides le ha dado a su defensa tiene dos detalles adicionales. Su reunión con el juez Cueva no figura en el archivo de sus actividades oficiales en la web de la Fiscalía. Además, hemos revisado el registro de visitas al Ministerio Público durante el mes de agosto de este año y no figura ningún ingreso del juez Cueva. Hasta donde hemos podido constatar, no hubo registro formal de la supuesta visita protocolar. La versión de “visita institucional” tiene poco sustento para algunos abogados, como el doctor Miguel Pérez Arroyo.