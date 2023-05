Rinden homenaje póstumo a mujer policía asesinada en Juliaca

“Era mi fortaleza y mi apoyo y quedo ahora en el abandono. Pido a la justicia que sea más firme, que sean más estrictos, no es justo que gente delincuente pueda salir fácilmente. A mi hija no me la van a devolver. Era una chica entregada a su trabajo, valiente, esforzándose por amor a su patria. Ella siempre se trazaba metas de mejorar y ayudar a su hermana. Soy mamá soltera y ella era su fortaleza, era mi único medio de sustento. Justo este 19 cumplía 24 años. Es muy triste recibir hoy esta noticia”, dijo.