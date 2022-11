Roberto Chiabra: El presidente está jugando con la democracia y la lealtad de sus congresistas oficialistas

El congresista no agrupado dijo que la primera ministra tiene toda la potestad de pedir la cuestión de confianza por el presupuesto, pero habría que preguntarles a los congresistas oficialistas si estarían de acuerdo. Sobre la posición de los parlamentarios oficialistas, expresó que a “algunos les han dado el COVID y han perdido el sentido del olfato, no huelen a peligro”. Con respecto a la moción de vacancia, remarcó que “es una decisión de 130, hay que ser inteligentes y tener olfato”. Posteriormente, cuestionó la designación de Aníbal Torres y lo calificó de “burla al Perú” debido a que no se ha disculpado con la periodista Sol Carreño y tras sus últimas intervenciones en dos centros escolares. Por último, aseguró que “este escenario cambia antes de navidad”.