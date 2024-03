Roxana Rocha: "El mensaje a inversionistas es que no se permite la corrupción"

Rocha anunció que no se podrá ejecutar una ruta alterna al peaje que dispone el fallo del Tribunal Constitucional al no existir un par vial dónde hacer la ruta. "No se puede ejecutar porque me cobran por fuga de peaje y me piden indemnización, no existe camino o trocha por donde ir pasando, han dicho que las rutas alternas pasan por cuatro distritos".