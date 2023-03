Rudecindo Vega: "Los grandes proyectos que permiten estar mejor preparados ante fenómenos no se hacen"

El ex ministro de Vivienda, Rudecindo Vega fue entrevistado en Hora y Treinta, donde comentó respecto a las acciones que no se realizan a fin de evitar emergencias como la que se presenta por las lluvias ante la presencia del ciclón Yaku, refiriendo que la mayor cantidad de obras planeadas se encuentran pendientes, incluso que las obras de infraestructura no se ejecutan.