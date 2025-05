“No le vamos a dar el permiso. Nos mantenemos en la misma postura. Esta es una presidenta con altísima ilegitimidad, que no está enfrentando adecuadamente la inseguridad ciudadana”, dijo a Canal N.

Asimismo, descartó cualquier cambio de opinión por parte de su bancada. “Nosotros no votamos en bloque, pero somos oposición desde el inicio. No por oportunismo político, sino por convicción. Dina Boluarte ha mentido en muchas ocasiones y no merece nuestro respaldo”, agregó.