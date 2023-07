Sada Goray: Pesca en el Congreso de la República

Pero las indagaciones de la Fiscalía Suprema apuntan a lo contrario. La oficina en la que se reunieron pertenece a Ronny Andia, un empresario inmobiliario muy amigo de Sada Goray. Tan cercano que fue invitado a la fiesta que Goray hizo para los trabajadores de su empresa en el 2021. Aquí lo vemos con trago en mano mirando a su amiga bailar marinera con el periodista Mauricio Fernandini. Él no aceptó una entrevista formal pero nos informó que Sada Goray sí fue muchas veces a su oficina de San Isidro, pero que no tiene mapeado haberla prestado para una reunión en particular. Sin embargo, los testimonios en Fiscalía hablan de otros hechos que se condicen con la realidad.