No obstante, se mostró sorprendido con la actuación del Ministerio Público, pues consideró que no se trata de una actuación regular para casos de allanamiento.

"No hay ningún tema de controversia en la prestación de servicios, tráfico de influencias. Es en el proceso de abuso de autoridad que se está siguiendo en la Fiscalía. Es la primera vez que en un caso de abuso de autoridad veo un allanamiento", aseveró.

Asimismo, remarcó que la persona en mención no ha renunciado y que continúa realizando sus labores. A su vez, subrayó que la directora de comunicaciones no quiso revelar quién le entrego dicho reportaje.

“Después de la entrevista, nosotros nos hemos reunido y ella me ha manifestado que en ningún momento ha salido a desmentir nada. Cuando yo justamente le he hecho la pregunta, ella me refirió que es periodista y guarda su fuente”, expresó.