Sobrino de Pedro Castillo visitó al expresidente en el penal Barbadillo

“¿Estás nuevas declaraciones de Salatiel Marrufo, Sada Goray perjudican la situación judicial de tu tío o el ustedes mismos? No, nosotros como familiares no, Ellos han sido funcionarios públicos, ellos sabrán, ellos han tenido que cumplir una función que han tenido que cumplir con el Estado. Nosotros como familiares no nos compete nada el tema. ¿Tú no conocías a Sada Goray, a Salatiel Marrufo? A la señora no. ¿A Salatiel? Bueno, si lo he visto pero no me une ninguna amistad”, aseguró.