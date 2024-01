Terremoto en Japón: Cancillería informa que no hay peruanos desaparecidos

"Este sismo de 7.6 grados ha generado una serie de daños en viviendas. Felizmente, al momento, no hay reportes de ningún peruano entre las victimas. He estado llamando a muchos residentes en Ichikawa, que fue el epicentro, y me indican que se encuentran bien. Los peruanos han tenido que trasladarse a centros de evacuación hasta que la alerta de tsunami sea desactivada. Tenemos habilitados un número de emergencia las 24 horas", sostuvo el cónsul Luis Espinoza en diálogo con Canal N.