Verónika Mendoza no será candidata en las elecciones 2026

La excongresista Verónika Mendoza , militante del partido Nuevo Perú , anunció este fin de semana que no será candidata presidencial en las elecciones generales de 2026 . A través de un video publicado en sus redes sociales, afirmó que ser candidata “no es la única forma de hacer política” y aseguró que su prioridad será aportar desde la organización partidaria y el trabajo político en las regiones.

Nuevo Perú ya eligió a su candidato para 2026

Mendoza critica el actual escenario político

En su mensaje, Mendoza advirtió que el país atraviesa una crisis profunda, donde las elecciones no se presentan como un proceso transparente ni justo. Cuestionó la existencia de una “coalición mafiosa” que, según indicó, reprime protestas y busca eliminar a los candidatos que no le convienen. Por ello, enfatizó que no se puede ir a elecciones “pensando ingenuamente que los mafiosos van a jugar limpio”.