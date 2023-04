Vicente Romero sobre detención de Geiner Alvarado: "La Policía actuó profesionalmente"

Vicente Romero dijo que, si no se hubiese intervenido a Geiner Alvarado en su momento, se habría culpado a la Policía por no evitar una posible fuga. "La policía hizo su trabajo, cumplió y creo que en esa línea debemos estar. Y ojo, nuestro trabajo no es determinar la inocencia o culpabilidad. Nuestro trabajo es ponerlos en manos de la justicia. Eso es lo que corresponde", sentenció.