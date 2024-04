Ministro del Interior confirmó su renuncia

“Yo he coordinado con la señora [presidenta Boluarte] porque yo lo he pedido y ha accedido. Ayúdenla a gobernar. Si la señora sale, que no va a pasar, el Perú se hunde. Déjenla gobernar en paz. Yo le he pedido porque tengo un problema familiar, de salud”, sostuvo en diálogo por la prensa.