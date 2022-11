[VIDEO] Alejandro Muñante sobre Sagasti: "No he tratado de ningunearlo, no estoy a la altura de poder hacerlo"

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, aclaró que no intentó ningunear al expresidente, Francisco Sagasti, al llamarlo “ ex encargado de la Presidencia de la República” durante la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Sin embargo, el parlamentario aseguró que “técnicamente fue encargatura de la presidencia de la República porque no asume el mando por elección popular”.