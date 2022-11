[VIDEO] Anderson tras fallo del TC: Espero que la OEA le quede claro que el presidente tiene mecanismos legales de protección

El congresista dijo que no le sorprendió el fallo del TC por traición a la patria contra el presidente Castillo. Luego, aseguró que en el “Ejecutivo sigue habiendo medidas para obstruir la persecución del delito” tras lo revelado por un testigo que indicó que el mandatario ordenó a Beder Camacho para que no capturen a los sobrinos prófugos. Sobre la OEA, dijo que ha dejado en claro que no hay un golpe en marcha. Sobre una posible salida de Aníbal Torres, expresó que “la crisis política está alrededor del presidente, su familia y amigos”.