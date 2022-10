[VIDEO] Gabriela Sevilla no estaba embarazada, según informó ministro del Interior

Gabriela Sevilla no estaba embarazada, según informó el ministro del Interior, Willy Huerta. En declaraciones a la prensa, el titular del Mininter indicó que “los médicos han determinado, hasta el momento, que no ha habido embarazo". Luego, remarcó que “la mujer no colabora, ha estado renuente para las atenciones y esclarecer esta situación. La PNP continúa con las investigaciones". Cabe mencionar que no descartan denunciar a la mujer por delito contra la fe pública.