[VIDEO] Pedro Castillo: Hay congresistas que les importa un pepino agendar los grandes problemas del país

Durante una inspección en la obra de mejoramiento y ampliación de sistemas de agua potable y alcantarillado en Nueva Rinconada, en VMT, el jefe del Estado remarcó que lo primero que hizo su gestión “es fajarnos por la salud y la vida del pueblo peruano”. Agregó que no es “mezquino para darle la mano a cualquier hermano, cualquier compañero”. Luego, aseguró que su gobierno no está detrás de ningún interés. A su vez, expresó que no “está acá para ver el tema de poder”. Posteriormente, criticó que haya ciudadanos que se dejan comprar por unas migajas. Por último, sostuvo que "este gobierno, a pesar de las zancadillas, ejecuta más de 500 obras de agua".