Los hijos del expresidente Pedro Castillo , Alondra y Arnol, han hecho un llamado público a su padre para que abandone la huelga de hambre que lleva a cabo en el penal de Barbadillo. La carta fue enviada desde México, país donde residen tras recibir asilo político junto a su madre, la ex primera dama Lilia Paredes.

Pedro Castillo respondió al mensaje a través de su cuenta de X, reafirmando su decisión de continuar con la protesta: "No claudicaré, porque mi lucha es por el Perú profundo". Asimismo, desmintió informaciones sobre un supuesto abandono de la huelga.

El 13 de marzo, la sala que lleva su caso informó que Castillo habría suspendido la protesta tras ser dado de alta médicamente. No obstante, el exmandatario insistió en que sigue en huelga y que no ha desistido de su postura.

"Los medios de comunicación serviles y las instituciones de la dictadura mienten: NO he levantado mi huelga de hambre seca. Sigo firme, resistiendo esta farsa judicial y la persecución política. No claudicaré porque mi lucha es por el Perú profundo. ¡Hasta la victoria!", escribió.