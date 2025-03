Pedro Castillo levantó su huelga de hambre

Los informes médicos indican que el ex presidente se encuentra hemodinámicamente estable y está en proceso de recuperación, aunque todavía convaleciente.

Actualmente, está siguiendo una dieta blanda y, según el acta fiscal del 13 de marzo de 2025, los médicos legistas han confirmado que no presenta signos de deshidratación.

Sin embargo, la defensa del ex presidente ha planteado su desacuerdo, indicando que no se ha contado con la presencia de los médicos legistas que emitieron los informes y que, por lo tanto, deberían comparecer para confirmar la información. Además, mencionaron que Castillo no ha deseado entrevistarse con ellos.