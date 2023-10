Vocera de Perú de Libre sobre sentencia a Vladimir Cerrón: “No hay fundamento”

“Es sabido que una parte de la administración de justicia, o de quienes administran la justicia, están dirigidos por el sector caviar y podría venir de ese lado esta sentencia que no tiene fundamento jurídico ni prueba alguna. Si no, no hay justificación a la sentencia. En el aeródromo Wanka no hay nada, no ha habido desembolso del Estado. ¿Cómo se le sentencia a alguien por una idea que ha tenido? No hay un hecho concreto donde se haya hecho un expediente técnico o hubo en ese proceso algún tipo de dolo. No hay obra, no se ha ejecutado. ¿De dónde sale que se habría causado un perjuicio al Estado peruano?”, insistió.