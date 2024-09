Vocero presidencial: ‘Cofre' nunca pasó por peaje de Ica

"Sobre la base de esa mentira, se genera una investigación fiscal. Eso es lo que nos preocupa, más allá del tema que, a todas luces, a todos los compatriotas les parece absurdo de esa afirmación, pensar que se usó toda una comitiva presidencial con los dispositivos de seguridad para trasladar a un prófugo, no resiste el menor análisis. Eso no es lo grave, lo grave es que se venga implementando, por algunos irresponsables operadores de la mentira, quienes articulan una falacia, lanzan una información como si fuera cierta, la misma que es replicada por algunos operadores en sintonía, para que, posteriormente se pueda generar una carpeta fiscal. Que, obviamente, no va a trascender más allá de una actividad probatoria básica, que se desvanece. Se pretende debilitar la institucionalidad", dijo en conferencia de prensa.