Walter Ayala, abogado de Pedro Castillo: "Estamos en una dictadura cívico militar"

"Yo la he fundamentado y no quieren entender, lamentablemente en las dictaduras, siempre salen con la tangente, más si tenemos todos los informes, aquí se habla de los 70 muertos, de la sentencia del Tribunal Constitucional, de la excesiva fuerza empleada por las fuerzas armadas, del terruqueo, esto no es para tomarla a la ligera es un pronunciamiento. En las dictaduras lo que se hace es tomar a la ligera los pronunciamientos de la ONU, estamos en una dictadura cívico militar", señaló el abogado.