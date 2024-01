Walter Ayala: Hay doble moral en los congresistas

“Tengo una trayectoria larga de vida. Estos sinvergüenzas me han involucrado en una investigación. Yo no puedo dirigirme de manera directa porque van a tomar represalias. Ellos deben irse. Quienes tienen que estar presos son ellos y no Pedro Castillo. Existe doble moral en estos congresistas, porque han pasado al retiro a un comandante general de la PNP a pesar de que existe una ley que dice que mínimo tiene que ser dos años. Nadie reclama abuso de autoridad, el Ministerio Público no abre investigación preliminar”, sostuvo en Hora y Treinta de Canal N.